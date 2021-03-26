На АЭС «Фукусима-1» в Японии обнаружили утечку радиоактивных отходов

Японские специалисты обнаружили на территории АЭС «Фукусима-1» небольшую утечку радиоактивных отходов Фото: REUTERS

На территории японской АЭС «Фукусима-1» специалисты обнаружили в месте хранения радиоактивных отходов излучающую радиацию гелеобразную массу, сообщает энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO).

По оценкам ее экспертов, интенсивность излучения от этих сгустков составляет около 13 миллизивертов в час. Сотрудники TEPCO предполагают, что ранее в этом месте произошла утечка отходов из одного из контейнеров, который стоял там около двух месяцев – с января по март, а причиной стала коррозия емкости, передает ТАСС.

Напомним, всего две недели назад японцы почтили память жертв тройной катастрофы 11 марта 2011 года, когда самое сильное землетрясения в истории страны и последовавшее за ним цунами унесли жизни почти 15,9 тысяч человек, около 2,7 тысяч до сих пор считаются пропавшими без вести. Были разрушены почти 400 тысяч построек, уничтожены целые деревни и городские кварталы.

Землетрясение вызвало аварию на АЭС «Фукусима-1», которая, в свою очередь, привела к загрязнению обширных территорий радиоактивными веществами.