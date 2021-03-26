Байден заявил о готовности США к «жесткой конкуренции» с Китаем

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Во время своей первой пресс-конференции президент США Джозеф Байден поделился с журналистами некоторыми подробностями телефонной беседы с китайским лидером Си Цзиньпином в феврале. По словам главы Белого дома, он заявил разъяснил председателю КНР, что Соединенные Штаты не стремятся к обострению отношений с Китаем, однако при этом готовы к «жесткой конкуренции» с Поднебесной.

«Мы разъяснили друг другу несколько вещей. Я вновь разъяснил ему, что [...] мы не стремимся к конфронтации, хотя мы знаем, что будет жесткая-жесткая конкуренция», - сказал Байден.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 марта Джо Байден провел первую с момента вступления в должность главы государства пресс-конференцию. В частности, Байден заявил журналистам, что намерен баллотироваться на второй президентский срок.До этого новый хозяин Овального кабинета он целых девять недель избегал общения с прессой, и только несколько дней назад дал интервью телеканалу ABC.