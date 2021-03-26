Последние новости на утро 26 марта 2021: Макрон заявил о «мировой войне нового типа» из-за вакцин

«КП» – о последних новостях на утро 26 марта 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 26 марта 2021 года. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС заявил, что в области вакцинации развернулась «мировая война нового типа». По его словам, Евросоюз «наблюдает попытки дестабилизации со стороны России, Китая, стремление влиять с помощью вакцины». Именно поэтому, подчеркнул он, лидеры стран ЕС хотят производить столько противоковидных препаратов, «чтобы удовлетворить собственные потребности».

Тем временем египетские власти предпринимают все усилия, чтобы поскорее убрать перегородивший Суэцкий канал огромный контейнеровоз Ever Given, однако чтобы снять судно с мели, нужно убрать тысячи тонн песка. Из-за блокировки одной из главных водных артерий планеты в несколько раз выросла стоимость морских перевозок, а нефть подорожала на 15%. Ранее в МИД России сообщили, что разблокировка движения через Суэцкий канал может занять несколько недель.

Накануне стало известно, что c 1 апреля Россия возобновит авиасообщение еще с шестью странами – Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой.

Этой ночью в одном из общежитий СахГУ два студента погибли от удара током. После этой трагедии губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился течение трех дней провести внеплановую проверку работы электрического оборудования во всех социальных объектах регионального значения. Он также пообещал, что семьям погибших окажут необходимую помощь.