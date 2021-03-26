Последние новости на утро 26 марта 2021: Макрон заявил о «мировой войне нового типа» из-за вакцин

«КП» – о последних новостях на утро 26 марта 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 26 марта 2021 года. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС заявил, что в области вакцинации развернулась «мировая война нового типа». По его словам, Евросоюз «наблюдает попытки дестабилизации со стороны России, Китая, стремление влиять с помощью вакцины». Именно поэтому, подчеркнул он, лидеры стран ЕС хотят производить столько противоковидных препаратов, «чтобы удовлетворить собственные потребности».

К слову, 25 марта стартовало массовое производство третьей российской вакцины против коронавируса – препарата «КовиВак», разработанного научным центром имени М. П. Чумакова. «КП» с помощью эксперта разбиралась, в чем суть этой вакцины и почему ее так ждали.

Глава Минфина России Антон Силуанов дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде», в котором рассказал, как он заработал свои первые деньги и какими правилами пользуется, когда ведет семейный бюджет.

Спецкор «КП» Владимир Ворсобин разбирался в истории восьмиклассницы Насти из Пензы, на которую завуч школы написала заявление в полицию из-за поста в соцсети.

Накануне стало известно, что c 1 апреля Россия возобновит авиасообщение еще с шестью странами – Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой.

Тем временем египетские власти предпринимают все усилия, чтобы поскорее убрать перегородивший Суэцкий канал огромный контейнеровоз Ever Given, однако чтобы снять судно с мели, нужно убрать тысячи тонн песка. Из-за блокировки одной из главных водных артерий планеты в несколько раз выросла стоимость морских перевозок, а нефть подорожала на 15%. Ранее в МИД России сообщили, что разблокировка движения через Суэцкий канал может занять несколько недель.

Этой ночью в одном из общежитий СахГУ два студента погибли от удара током. После этой трагедии губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился течение трех дней провести внеплановую проверку работы электрического оборудования во всех социальных объектах регионального значения. Он также пообещал, что семьям погибших окажут необходимую помощь.

МЕЖДУ ТЕМ

Дело Бориса Шпигеля: государство идет в атаку на «аптечную мафию», сказочно разбогатевшую на пандемии

По делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева арестован руководитель фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель. По версии следствия, бизнесмен дал взятку главе области за разрешение поставлять в свой регион медикаменты (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

И это бунтарский День Воли?! Весенний сезон протестов в Минске начался с фальш-старта

Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин – о том, что изменилось в белорусских митингах (подробности).