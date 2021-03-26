Роспотребнадзор объяснил тройную защиту вакцины «ЭпиВакКорона»

Роспотребнадзор объяснил тройную защиту «ЭпиВакКорона». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роспотребнадзоре сообщили, что российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" создает иммунитет к коронавирусу с тройной защитой. Данные о принципах работы препарата опубликованы на официальном сайте ведомства.

Первая защита - антитела препятствуют взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки. Во второй линии - антитела, мешающие слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, препятствуют проникновению SARS-CoV-2.

Третья защита возникает, если патоген все же проникнет в клетку, то активируются макрофаги (клетки иммунной системы), нейтрофилы и натуральные киллеры.

Ранее журнал "Инфекция и иммунитет" опубликовал результаты первой и второй фаз клинического исследования российской вакцины научного центра "Вектор" на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Через 21 день после получения второй дозы у всех участников выработались антитела.

Препарат "ЭпиВакКорона" стал второй вакциной (после "Спутника V"), зарегистрированной в России для профилактики коронавирусной инфекции.

Всего в российские ученые создали три препарата от коронавируса. Вместе с ними вакцина "КовиВак", созданная Центром имени Чумакова РАН.