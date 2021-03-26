Банк Швейцарии раздаст сотрудникам по 20 тысяч долларов за хорошую работу

С начала года 2021 Credit Suisse дал консультировал по бизнесу на общую сумму в 112,5 миллиарда долларов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк Credit Suisse в Швейцарии раздаст своим аналитикам и консультантам по 20 тысяч долларов за работу с беспрецедентным объемом сделок. Это будут «единовременные денежные бонусы». Другие сотрудники также могут получить доплату за хорошую работу.

С начала 2021 года Credit Suisse консультировал бизнес по сделкам на общую сумму в 112,5 миллиарда долларов, пишет CNBC.

Ранее сотрудники американского банка Goldman Sachs после начала пандемии жаловались на «нечеловеческие» условия труда. Их рабочая неделя в среднем состояла из 95 часов, то есть практически без выходных. О кризисной ситуации на работе сообщили и работники сети ресторанов Panda Express в США. Компания устраивала эксклюзивные тренинги на доверие для работников, заставляя их раздеваться. Многие посчитали это моральным издевательством и подали в суд.