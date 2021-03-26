В Европе заявили о начале третьей волны коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявила, что в Европе началась третья волна коронавируса.

"Во многих странах ЕС инфекция вновь разрастается" - заявила она, отметив, что ситуация вызывает серьезное беспокойство.

Глава Еврокомиссии считает, что вакцинация в данной обстановке необходима. По ее информации, прививку получили около 18,2 миллиона человек - порядка 4,1% населения ЕС. Урсула фон дер Ляйен также отметила, что к концу лета привиться должны 70% взрослого населения, сообщает РИА Новости.

Напомним, на рынке ЕС разрешено использование четырех вакцины для профилактики коронавируса: от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Ранее ЕС испытывал трудности в поставках вакцины. На данный период ситуация улучшилась. Первые партии вакцины от Johnson&Johnson ожидаются с середины апреля.

ВОЗ внесла вакцину Pfizer/BioNTech в список рекомендуемых для экстренного использования.