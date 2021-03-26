Причина крушения вертолета Ка-32 под Калининградом 25 марта 2021: нарушены правила эксплуатации

Причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации и ЧП на борту вертолета. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Названы причины крушения вертолета Ка-32 МЧС под Калининградом 25 марта 2021 года. Следствие допускает несколько версий.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России озвучило версии трагедии. На борту воздушного судна МЧС могло произойти нарушение правил эксплуатации и ЧП, также рассматривается и воздействие внешних причин.

Напомним, 25 марта под Калининградом в акватории Куршского залива потерпел крушение вертолет Ка-32 МЧС России. Трагедия произошла в пяти км от города Полесск. На борту находились три человека: один погиб, двое госпитализированы.

Вертолет выполнял плановый тренировочный полет, во время которого пропала связь. В Центр обработки вызовов Системы 112 поступил сигнал о жесткой посадке вертолета.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».