Мексика применила первые партии "Спутник V". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что Минздрав страны распределил первые партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и ожидает новых поставок до конца марта.

"Нам уже были поставлены первые и вторые компоненты вакцины "Спутник V". Мы их применили и ожидаем новой поставки до конца месяца", - сказал чиновник в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в блоге правительства в Twitter.

"Спутник V" был одобрен к применению в Мексике 2 февраля. Партия первого компонента вакцины была поставлена спустя три недели. Вакцинация этим компонентом проходила в стране с 24 февраля по 5 марта. Второй компонент вакцины доставили в Мексику 10 марта и применяли с 17 марта.

Напомним, российский препарат центра имени Гамалеи стал первой вакциной в мире для профилактики коронавирусной инфекции в мире. На данный момент она одобрена больше чем в 55 странах мира.

Старейший научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата, отметив его эффективность более чем на 90%.