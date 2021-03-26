Умер Александр Липницкий: участник группы «Звуки Му» утонул в зимней реке

Александр Липницкий. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Умер музыкант Александр Липницкий. Участнику группы «Звуки Му» было 68 лет. Культуролог и журналист утонул в зимней реке, когда пытался на лыжах пройти по льду у поселка Николина гора.

Об этом в пятницу сообщил музыкант Артемий Троицкий на своей странице в Facebook.

- Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря. Слов нет, - написал Троицкий.

Он рассказал, что Липницкий утонул, когда пытался на лыжах пройти по льду реки.

Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Он окончил МГУ по курсу журналистики. С 1975 года стал печататься в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и группой «Аквариум», и впоследствии начал с ними гастролировать.

В разное время Липницкий работал на Петербургском ТВ, телеканале «Ностальгия» (НТВ+), радио «Финам FM» программы о русском и зарубежном роке.