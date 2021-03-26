Путин внес на утверждение в Госдуму договор России и Казахстана о военном сотрудничестве. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 26 марта, внес на утверждение в Государственную думу договор между Россией и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве. Текст размещен в думской электронной базе.

Договор о военном сотрудничестве был обновлен в октябре 2020 года. Министры обороны России и Казахстана Сергей Шойгу и Нурлан Ермекбаев подписали его в ходе встречи в Нур-Султане.

Согласно договору министров, военное сотрудничество между странами будет осуществляться по широкому спектру вопросов. Сергей Шойгу и Нурлан Ермекбаев договорились о включении военного образования и подготовке военных кадров, поставке вооружения и техники. Также будут организованы двусторонние и многосторонние военные учения и другие мероприятия боевой подготовки войск России и Республики Казахстан.