Путин поручил подумать о дополнительной помощи родителям-одиночкам

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские власти рассмотрят вопрос о дополнительной помощи родителям - одиночкам, в том числе должны рассмотреть такую проблему, как невыплаты вторым родителем алиментов. Соответсвующий пункт содержится в перечне поручений по итогам встречи президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций, опубликованном в пятницу, 26 марта, на сайте Кремля.

Срок исполнения данного поручения главы государства установлен до 15 мая текущего года.

«Рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки родителей, в случае если они осуществляют родительские права без участия второго родителя (в том числе в случае неисполнения вторым родителем обязанности по содержанию своих детей)», - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер также порекомендовал правительству и Госдуме совместно проработать вопрос о поправках, которые защитили бы от списания по долгам минимальный доход граждан.