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Общество26 марта 2021 10:22

Путин рекомендовал защитить минимальный доход россиян от взыскания по долгам

Соответствующие поручение дано Госдуме и правительству
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить совместно с российским правительством меры по спасению россиян с минимальным доходом от ситуации, когда даже эти малые деньги из их дохода списываются по долгам. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с руководителями фракций в Государственной думе, опубликованном в пятницу, 26 марта, на сайте Кремля.

В документе депутатам Госдумы предложено подготовить совместно с кабмином и принять уже в весеннюю сессию федеральный закон, который предусматривает «защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан».

Как уточняется в документе, что срок выполнения поручения главы государства - 24 июня текущего года. Ответственными за его выполнение назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр России Михаил Мишустин.