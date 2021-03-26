Путин рекомендовал защитить минимальный доход россиян от взыскания по долгам

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить совместно с российским правительством меры по спасению россиян с минимальным доходом от ситуации, когда даже эти малые деньги из их дохода списываются по долгам. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с руководителями фракций в Государственной думе, опубликованном в пятницу, 26 марта, на сайте Кремля.

В документе депутатам Госдумы предложено подготовить совместно с кабмином и принять уже в весеннюю сессию федеральный закон, который предусматривает «защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан».

Как уточняется в документе, что срок выполнения поручения главы государства - 24 июня текущего года. Ответственными за его выполнение назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр России Михаил Мишустин.