«Марафон 800» стартует в Нижнем Новгороде в честь юбилея города

«Марафон 800» пробегут в Нижнем Новгороде летом этого года в честь юбилея города. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что впервые за 12 лет будет организован забег с максимальной дистанцией в 42,2 км. Помимо этого участникам будут предложены трассы на 3 и на 10 километров. Планируется, что мероприятие пройдет 29 августа.

- В прошлом году Нижний Новгород заслуженно стал «Беговой столицей России», и проведение подобного марафона подчеркивает этот статус. Мы ожидаем тысячи участников из всех регионов страны и из зарубежных стран, - отметил Глеб Никитин.

По данным организаторов, «Марафон 800» планирует собрать примерно 5 000 участников со всей страны на максимальную дистанцию в 42,2 км. На старте всех дистанций ожидается около 10 000 бегунов.

Трасса будет проложена через самые живописные места города.

- Трасса «Марафона 800» с перепадами высот в общей сложности до 500 метров и крутыми подъемами обещает стать одной из самых сложных и красивых дистанций в стране. Забег будет дополнительным поводом для туристов посетить Нижний Новгород в год празднования юбилея, - рассказал губернатор Нижегородской области.

Для иногородних участников будет разработан специальный гид по территории города с указанием интересных событий, посвященных юбилею. На площадке стартового городка расположатся спортивные, творческие и развлекательные зоны, куда смогут попасть не только бегуны и болельщики, но и жители Нижнего Новгорода, гости областного центра.

Регистрация на дистанции 3, 10 и 42,2 км начнется в полдень 29 марта на сайте marathon800.ru.