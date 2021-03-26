Правительство направит в регионы РФ более 3,5 млрд руб на допфинансирование больниц и поликлиник. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России направит 12 регионам Росси и городу Байконур (Казахстан) более 3,5 миллиарда рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров. Распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Регионы получат еще более 3,5 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС)", - сказано в сообщении. Деньги будут направлены из резервного правительственного фонда.

Отмечено, что выделенные средства позволят компенсировать дополнительные расходы медучреждений, которые понесли потери в связи с оказанием помощи больным коронавирусом.

Нагрузка на больницы и поликлиники остается высокой. Об этом ранее заявил глава кабмина Михаил Мишустин. По его словам, финансовая поддержка позволит медицинским учреждениям оказывать своевременную помощь пациентам.

В мае прошлого года правительство выделило на доплаты врачам 27,5 миллиардов рублей.