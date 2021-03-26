FT рассказала о двух подходах США к санкциям против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белом доме сформировалось две группировки по вопросу подхода к составлению пакета новых санкций в отношении Москвы.

Как передает Financial Times, часть американских политиков придерживаются «жесткой санкционной линии» в отношении Москвы, другие же больше думают о трудностях в обеспечении эффективности ограничений, а также сохранении союзников и избежании негативных последствий для экономики США.

Представители «жесткой санкционной линии» говорят о необходимости постепенного ужесточения, которое начнется с запретов на поездки в Штаты для высокопоставленных российских чиновников, а в дальнейшем, возможно, перерастет в ограничения на покупку российских активов американскими учреждениями.

Вторая же линия обращает внимание на прошлые затруднения, вызванные антироссийскими ограничениями, а также на негативное влияние американских санкций против газопровода «Северный поток - 2» на отношения США и ЕС.

По словам автора материала, несмотря на то что президент США Джо Байден публично выступает как сторонник жесткой линии, он, скорее всего, будет осторожно относиться к введению финансовых санкций, поскольку это затрудняет любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «Слишком много кнута и слишком мало пряника», – поясняет он.

Издание также отмечает, что президент России «слишком необходим как партнер по переговорам, чтобы быть прямой мишенью» ограничений.

Напомним, в среду, 17 марта, Минторг США расширил экспортные ограничения против Москвы на фоне дела с Алексеем Навальным. Новые торговые санкции коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью. Кроме того, Госдепартамент США внес Россию в список стран, с которыми Штатам полностью запрещен экспорт и импорт оружия.