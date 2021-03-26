Блокировка Суэцкого канала задерживает поставку нефти на $400 млн

23 марта в Суэцкого канале сел на мель контейнеровозом Ever Given. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате блокировки Суэцкового канала задерживаются поставки нефти на сумму более $400 млн. Семь крупнотоннажных судов, перевозящих 6,3 млн баррелей нефти, не могут пройти через канал. Два из них находятся к северу от места аварии, пять - к югу, сообщает в пятницу газета South China Morning Post.

Отмечено, что если за выходные дни канал не смогут разблокировать, то с южной стороны будут задержаны еще три танкера с 2,5 млн баррелей нефти на сумму $160 млн. Блокировка канал отразилась и на 15 других судах с нефтепродуктами.

Общее количество застрявших в регионе судов разных типов равняется примерно сотне, пишет издание.

Напомним, 23 марта в Суэцкого канале сел на мель контейнеровозом Ever Given. В момент аварии в районе канала началась сильная песчаная буря с ветром порядка 40 метров в секунду. Судно село на мель.