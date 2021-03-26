Bloomberg: работы по разблокировке Суэцкого канала продлятся минимум до 31 марта 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работы по разблокировке Суэцкого канала продлятся по меньшей мере до следующей среды, 31 марта.

Как передает Bloomberg со ссылкой на источники, изначально ожидалось, что спасательные мероприятия продлятся около трех дней, но для снятия с мели контейнеровоза потребуется удалить огромный объем песка. В распространенном в ночь на пятницу, 26 марта, заявлении управления Суэцкого канала сообщалось о необходимости удалить до 20 тысяч кубометров песка.

Ранее в МИД РФ отмечали, что конкретных сроков разблокировки Суэцкого канала пока нет.

Как писал ранее сайт kp.ru, в результате блокировки Суэцкового канала задерживаются поставки нефти на сумму более 400 млн долларов. Семь крупнотоннажных судов, перевозящих 6,3 млн баррелей нефти, не могут пройти через канал.

Напомним, 23 марта в Суэцком канале сел на мель контейнеровозом Ever Given. В момент аварии в районе происшествия началась сильная песчаная буря с ветром около 40 метров в секунду. Судно село на мель.