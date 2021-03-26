В России за сутки выявили 9 167 новых случаев коронавируса Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 9 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на пятницу, 26 марта 2021 года, общее число заразившихся за все время пандемии в стране выросло до 4 501 859 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно представленным данным, за прошедшие 24 часа заболевания коронавирусом зарегистрировали во всех 85 российских регионах. Наибольшее число заболевших выявили в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 1813. Следом идет Санкт-Петербург с показателем 782 случая заболевших. Тройку замыкает Московская область с 559 заболевшими.

Среди новых инфицированных около 12,8 процентов не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 405 летальных исхода, а выздоровели 10 880 человек. За весь период пандемии в России жертвами инфекции стали 97 017 заразившихся коронавирусом, всего вылечились 4 120 161.