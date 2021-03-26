В России предложили запретить продажу алкоголя и сигарет приходящим в магазин гражданам с детьми

В России предложили запретить продажу алкоголя и сигарет тем, приходящим в магазин гражданам с детьми. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец внесла предложение о запрете продажи алкоголя в магазинах гражданам, приходящим с детьми. Соответствующее письмо было направлено на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Волынец считает, что покупка алкоголя в присутствии детей может возбудить у них ранний интерес к данному продукту и сформировать на ранней стадии вредную привычку, сообщает RT.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми», — пишет Волынец в письме.

В России с 5 мая 2020 года запрещена продажа алкоголя в жилых домах. Соответствующий закон подписан президентом РФ 24 апреля.