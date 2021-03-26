В России зафиксировали сбой в работе Яндекс

Большинство проблем связаны с почтой и входом на сайт. Фото: Иван ВИСЛОВ

В пятницу, 26 марта, многие россияне столкнулись со сбоями в работе Яндекс. Большинство проблем связаны с почтой и входом на сайт.

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, около 58 процентов пользователей Яндекс заявляют о проблемах в работе почты, примерно 40 процентов говорят о сбоях в работе сайта.

О сбоях сообщили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других крупных городов России.

Неполадки с доступом на сайт у пользователей начали происходить около восьми утра, и достигли пика после 11:00 по московскому времени. Именно в это время поступило наибольшее количество жалоб. По состоянию на 11:16 по московскому времени зафиксировано 207 обращений.

Предыдущие сбои в работе Telegram были зафиксированы 10 и 9 марта, а также 4 марта.