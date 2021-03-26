Стал известен размер пенсий Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой

Все прописанные в Москве деятели культуры, имеющие почетные звания, получают прибавку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стал известен размер пенсий телеведущих популярного шоу на Первом канале «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой.

Государство выплачивает заслуженной артистке Ларисе Гузеевой 45 тысяч рублей в месяц. Размер пенсии объясняется тем, что по закону РФ все прописанные в Москве деятели культуры, имеющие при этом почетные звания, получают прибавку в размере 30 тысяч рублей.

Ее коллега, сваха Роза Сябитова имеет пенсию в 14 тысяч рублей. Но при этом знаменитая сводница не жалуется. Она много раз заявляла, что в жизни привыкла рассчитывать только на себя. Об этом сообщил источник kp.ru.

Скромное пенсию получают и другие российские артисты. Так, например, юморист Ефим Шифрин получает 13 тысяч рублей, а его бывшая коллега по «Аншлагу» Регина Дубовицкая - 16 тысяч рублей.