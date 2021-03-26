Маск проиграл трудовой спор с уволенным профсоюзным активистом Фото: REUTERS

Основатель компании Tesla Илон Маск проиграл трудовой спор с профсоюзным активистом Ричардом Ортисом.

Как передаёт телеканал CNBC, национальное управление по трудовым отношениям США постановило, что компания нарушила законодательство при увольнении профсоюзного активиста, и обязало Маска вернуть работника, а также удалить твит, критикующий деятельность профсоюзов.

Кроме того, компания должна пересмотреть соглашение о конфиденциальности, которое без обсуждения предлагается её работникам. В частности, оно запрещает сотрудникам предприятий разговаривать с прессой без специального письменного разрешения.

Кроме того, компании предписали обнародовать выводы трудового регулятора, а также провести собрание или серию собраний на головном предприятии во Фримонте, Калифорнии. На данном собрании сам Маск должен будет зачитать эти тезисы всем рабочим, в том числе охранникам и менеджерам.

Уволенного активиста Ричарда Ортиса предложили восстановить на работе с выплатой компенсации, а Маск, в свою очередь, должен отменить корпоративные правила, запрещающие распространять профсоюзную литературу в нерабочее время. Именно за это был уволен Ортис.

Напомним, в своем твите, написанном еще в мае 2018 года, Маск дал понять, что рабочие, которые платят профсоюзные взносы, могут быть лишены преференций в виде покупки ценных бумаг Tesla.