Защита обжаловала арест бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева Фото: Андрей МИРЕЙКО

Защита обжаловала арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей. Об этом сообщил адвокат Алексей Шуварин.

«Нами подана апелляционная жалоба на арест Белозерцева, в жалобе мы просим назначить ему иную, более мягкую, меру пресечения, не связанную с лишением свободы», - приводит ТАСС слова защитника.

В пресс-службе суда сообщили о получение жалобы от защиты экс-губернатора и уточнили, что дата ее рассмотрения Мосгорсудом на данный момент не назначена.

«В суд поступила апелляционная жалоба на заключение Бориса Шпигеля под стражу», - заявили в суде.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Ивана Белозерцева от поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия. Ему предъявлено обвинение по делу о получении взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей, за что бывшему чиновнику грозит 15 лет лишения свободы. Ранее при обыске у него нашли не менее 500 миллионов рублей.