Строительство "Северного потока — 2" закончится в 2021 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что строительство проекта "Северный поток — 2" закончат в 2021 году.

"Работа активно идет, там осталось совсем немного, я думаю (готовность — Прим. ред.), 90-92 процента", — сказал председатель правления корпорации журналистам в Берлине.

Напомним, газопровод "Северный поток — 2" подразумевает две нити общей протяженностью 2,5 тысячи километров. Он соединит российский и немецкий берег по дну Балтийского моря.

Завершению проекта препятствуют США, имея цели продвигать в Европу свой сжиженный природный газ.

Напомним, что в декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против участвующих в строительстве компаний. После введения американских рестрикций швейцарская компания Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка нитей газопровода возобновилась лишь через год. К процессу была привлечена баржа "Фортуна", уложившая 2,6 километра труб в водах Германии.