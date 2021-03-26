Депутаты назвали сложности при реализации идеи запрета продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми

В Госдуме оценили идею запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценили предложение законодательно запретить продавать алкоголь и табачную продукцию покупателям с детьми.

Николай Говорин назвал идею правильной, но обозначил сложности, с которыми можно столкнуться при законодательном утверждении такого предложения.

«Понятно, что дети впитывают поведенческий рисунок родителей, когда они покупают алкоголь, когда они распивают на глазах, это все верно. Но законодательно, я думаю, это непросто будет оформить, а сама идея нуждается в обсуждении», — цитирует парламентария RT.

В свою очередь Светлана Бессараб и вовсе отметила, что такой запрет может привести к тому, что родители будут оставлять детей одних, чтобы сделать запретные покупки.

«Если родителям нужно приобрести что-то из алкогольной или табачной продукции, но при этом с ребенком заходить будет нельзя, как бы это не закончилось тем, что дети будут оставаться дома одни или возле супермаркета», — выразила опасения депутат.

Напомним, 26 марта основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила законодательно закрепить запрет на продажу спиртной и табачной продукции покупателям с детьми, передает телеканал «360».

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