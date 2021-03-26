Захарова рассказала об исследовании дна демократии Украиной

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев, вводя санкции против россиян и российских компаний, исследует дно демократии.

«Если говорить емко и говорить понятно для самого киевского режима, используя понятную ему лексику, то у меня такое впечатление, что подобными мерами украинский режим исследует дно демократии на Украине», - заявила дипломат.

Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, подобные ограничения не соответствуют основополагающим принципам свободы слова и плюрализма мнений, а также идут вразрез с духом европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

По ее словам, в продолжение линии украинского режима «на установление цензуры» и «зачистку информационного пространства от неугодных медиа» можно увидеть «дискриминацию русскоязычных граждан страны», а также «устрашение всех инакомыслящих и не согласных с тем, что творится на Украине».

Захарова отметила, что Европейский союз сегодня «занят другим», в том числе своими санкциями против Москвы, и не увидел действий Киева.