ЦБ отозвал лицензию у банка "Мегаполис". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России с 26 марта отозвал лицензию у банка "Мегаполис", располагающегося в городе Чебоксары.

Регулятор поясняет, что "Мегаполис" нарушал федеральные законы, призванные регулировать банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. Ранее Банк России неоднократно ограничивал "Мегаполис" на привлечение средств вкладчиков и на операции купли-продажи наличной валюты физлицами, говорится в сообщении регулятора.

Банк "Мегаполис" также занижал величину резервов на возможные потери по ссудам и завышал стоимость имущества для искусственного улучшения своих финансовых показателей.

Информация об операциях банка направлена в правоохранительные органы РФ за признаки уголовно наказуемых деяний.

Банк "Мегаполис" занимал 234-е место в банковской системе Российской Федерации.

Ранее в 2020 году ЦБ лишил лицензии банки "Онега" и "ФинТех". "Онега" переводил деньги в онлайн-казино и букмекерские конторы, а "ФинТех" обслуживал организаторов нелегальных азартных игр.