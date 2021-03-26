Дмитрий Азаров и Денис Мантуров дали старт новому производству медицинских изделий в Тольятти

Дмитрий Азаров и Денис Мантуров дали старт новому производству медицинских изделий в ОЭЗ «Тольятти». Фото: предоставлено правительством Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров дали старт новому производству медицинских изделий в ОЭЗ «Тольятти».

На заводе налажено производство одноразовых смотровых нитриловых перчаток. На предприятии организованы две производственные линии, создано более 80-ти рабочих мест. Планируется выпускать 108 млн пар перчаток в год, на проектную мощность завод выйдет во втором квартале этого года. В строительство завода вложили 729 млн рублей.

Продукцию будут поставлять в государственные и частные медучреждения, а также предприятиям сферы хозяйственно-бытового обслуживания. Также продукция будет реализовываться в медучреждениях Самарской области.

- Мы запускаем крупнейшее в России производство синтетических перчаток из нитрилового материала. До этого у нас такого производства в стране не было, это существенный вклад в импортозамещение. При создании предприятия учтены все экологические требования, которые предъявляются сегодня для современных производств. Хотел бы поблагодарить руководство предприятия, собственника, руководство региона, которое также подключилось к этой работе, - сказал министр.

Дмитрий Азаров поблагодарил Дениса Мантурова за помощь и внимание к региону со стороны министерства и вручил ему награду «За служение людям», которая утверждена по поручению главы региона и присваивается людям, внесшим особый вклад в борьбу с пандемией.

- Хочу сказать, что у нас с Минпромторгом все это время был прямой контакт, возможность буквально 24/7 обратиться к Министру. Та помощь, которая лично Денисом Валентиновичем была нам оказана, позволила защитить наших медиков, опережающими темпами обеспечить наши лечебные учреждения средствами индивидуальной защиты, сертифицировать ту продукцию, которую мы стали выпускать на территории Самарской области. Спасибо вам за помощь, за служение нашему Отечеству, за служение людям», – обратился Дмитрий Азаров к Денису Мантурову.