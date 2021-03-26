Байден пользовался шпаргалками с именами журналистов на первой пресс-конференции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден на пресс-конференции использовал "шпаргалки" с именами журналистов и ключевыми тезисами по главным темам.

В руках Байдена была замечена карточка с надписью "Инфраструктура", в которой стоит пометка, что США сейчас занимают 13-е место в мире по качеству объектов, тогда как в 2002 году страна была на пятом месте.

На пресс-конференцию попали в общей сложности 25 репортеров. Байден ответил на ограниченное количество вопросов от заранее отобранных представителей СМИ, сообщил телеканал Fox News.

Ранее президентов США уже уличали в использовании "шпаргалок".

Бывший глава Белого дома также прокомментировал встречу Байдена с журналистами. Трамп отметил, что Байден получил слишком легкие вопросы. Он сравнил их с бросками мячей, которые администрация Байдена без труда отбивала.