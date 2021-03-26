Сын Александра Липницкого рассказал, почему мог утонуть музыкант

Александр Липницкий был бас-гитаристом группы «Звуки Му». Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

Родные рок-музыканта Александра Липницкого полагают, что он мог упасть в воду случайно, ведь не заметить отсутствие льда было просто невозможно. Сын основателя группы «Звуки Му» рассказал, что о трагедии на реке ему рассказала знакомая, проживающая в том же поселке, и он сразу же бросился к месту происшествия.

«Мне позвонила знакомая, проживающая в нашем же поселке, и сказала, что только что на ее глазах на противоположном берегу тонул какой-то мужчина. Она позвонила в 112. У меня как будто что-то екнуло в этот момент», - цитирует сына музыканта сайт mk.ru.

Мужчина добавил, что по приезду на пляж сразу же увидел отцовский автомобиль. У реки уже работали экстренные службы. Однако несмотря на все усилия спасателей тело музыканта найти пока так и не удалось.

«По описанию знакомой, стало понятно, что это точно отец. Я вообще не могу понять, почему он пошел другим маршрутом и как не заметил, что льда в том месте почти и нет уже. Возможно, он шел по краю, а собака случайно дернула, и отец таким образом оказался в воде», - добавил сын погибшего.

Александр Липницкий погиб близ Николиной горы, где находилась его дача: вышел на лыжах на мартовский лед, пытаясь перейти Москву-реку, и утонул. Ему было 68 лет.