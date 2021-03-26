Найден черный ящик вертолета Ка-32, разбившегося под Калининградом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты нашли один из «черных ящиков» на месте крушения вертолета Ка-32 МЧС России в Куршском заливе под Калининградом. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

«Один ("черный ящик") достали», - приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.

Как он отметил, вертолет находится на мелководье в пяти километрах от берега. Из воды торчит хвост воздушного судна, весь корпус которого скрыт под водой. Однако он можно хорошо просматриваться.

По словам представителя экстренных служб, в пятницу, 26 марта, в районе происшествия состоятся следственные мероприятия, в которых задействуют четыре судна МЧС. Близким находившихся на борту воздушного судна сейчас помогают психологи.

Напомним, в минувший четверг, 25 марта, вертолет Ка-32 МЧС России потерпел крушение под Калининградом в акватории Куршского залива. Инцидент произошел в пяти километрах от города Полесск. На борту находились три человека. В результате происшествия один погиб, двое госпитализированы. Вертолет выполнял плановый тренировочный полет, во время которого пропала связь.