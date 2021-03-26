Пять человек стали жертвами торнадо в штате Алабама Фото: REUTERS

По меньшей мере пять человек погибли стали жертвами торнадо, обрушившегося на американский штат Алабама в четверг, 25 марта. Об этом сообщил шериф округа Кэлхун Мэттью Уэйд.

«Многочисленные дома повреждены, многие люди ранены и по крайней мере пять человек погибли», - приводит CNN слова шерифа, отметив, что власти штата опасаются второго торнадо, который может пройти по той же траектории.

По данным местных властей, к вечеру четверга, 25 марта, почти 55 тысяч жителей нескольких округов штата остались без электроэнергии, включая более 36 тысяч -в Алабама. Кроме того, торнадо привело к повреждению от 30 до 50 домов и построек в городке Пелхэм. Власти продолжают оценивать ущерб, а также искать пострадавших.

По данным Национальной метеорологической службы, в четверг, 25 марта, зарегистрировали четырнадцать торнадо в Алабаме, а также один в Миссисипи.