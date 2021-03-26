Кремль: дочери Путина привились от коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дочери президента России Владимира Путина привились от коронавирусной инфекции раньше самого главы государства, и это была отечественная вакцина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, да, они даже раньше привились. Если я не ошибаюсь, Путин сам об этом говорил», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос, привились ли от COVID-19 близкие главы государства, прежде всего, его дочери.

Кроме того, Песков сообщил, что российский лидер после прививки чувствует себя хорошо. «Насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было», - заявил он.

Напомним, ранее российский лидер рассказал, что одна из его дочерей стала добровольцем и сделала прививку от коронавируса.

Сам глава государства привился от коронавирусной инфекции привился в минувший вторник, 23 марта, как и обещал днем ранее во время совещания с разработчиками вакцин от COVID-19. После прививки глава государства чувствовал себя хорошо, более того – на следующий день у него был полноценный рабочий день.