Эксперты Минфина дали советы, как защитить банковскую карту от мошенников

В Минфине рассказали, как защитить банковскую карту от мошенников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чтобы обезопасить свою банковскую карту от мошенников следует всегда помнить о мерах предосторожности. Консультанты-методисты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности Елена Феоктистова и Нина Култышева рассказали, как лучше защитить себя от финансовых махинаций.

Во-первых, специалисты не рекомендуют кому-либо давать номер своей карты для переводов, ведь в некоторых магазинах этого самого номера достаточно, чтобы совершить покупку.

Во-вторых, на компьютере и в смартфоне всегда нужно пользоваться только актуальными версиями антивирусных программ, чтобы злоумышленники не могли взломать систему.

В-третьих, при снятии денег в банкоматах лучше прикрывать клавиши рукой во время ввода пин-кода.

«Мошенники используют видеокамеры и системы копирования данных карты в банкоматах. Простое прикрытие рукой при вводе секретных данных позволяет защитить ваши средства», - цитирует Феоктистову NEWS.Ru.

Напомним, ранее руководитель экспертного центра Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров посоветовал использовать виртуальную банковскую карту для покупок в интернете. По словам эксперта, это позволит сохранить сбережения даже в случае утечки персональных данных, передает телеканал «360».