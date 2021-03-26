В Антигуа и Барбуде одобрили применение российской вакцины «Спутник V» Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения Антигуа и Барбуде одобрило использование в стране российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Регистрация препарата прошло в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в пятницу, 26 марта.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Антигуа и Барбуды», - говорится в сообщении РФПИ.

Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщила, что спрос на препарат «весьма высок», отметив, что спрос на российскую вакцину растет в Евросоюзе в геометрической прогрессии. По ее словам, сегодня в России ожидают завершения регистрации вакцины «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения и Европейском союзе.