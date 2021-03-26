Сведения о новых штаммах коронавируса будут передаваться в Роспотребнадзор. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу пресс-служба кабмина сообщила, что сведения о новых штаммах COVID будут передаваться в ЦНИИ Роспотребнадзора.

"Федеральные и региональные организации, проводящие молекулярно-генетические исследования вирусов, будут направлять информацию по расшифровке генома возбудителя коронавируса в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии (ЦНИИ) Роспотребнадзора. Временный порядок предоставления таких сведений утвердило правительство", - говорится в сообщении правительства.

Результаты расшифровки генома должны быть переданы в ЦНИИ эпидемиологии в течение суток с момента их получения. На основе полученные данных Роспотребнадзор будет проводить анализ и принимать решение о профилактических мерах.

В кабмине отметили, что мутации могут напрямую влиять на течение болезни, именно поэтому важно отслеживать их для своевременного реагирования.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что в России не выявлен индийский штамм.