Песков: Россия никогда не политизировала тему вакцинации COVID-19

Россия никогда не политизировала тему вакцинации COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что Россия никогда не политизировала тему вакцинации. Так он ответил на вопрос представителей прессы о словах президента Франции, выразившего мнение, что Китай и Россия намеренно развязали гонку вакцин с целью влияния на остальной мир.

"Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики и никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Макрона.

Напомним, президент Франции выразил мнение, что в мире ведется "новая война", связанная с вакцинацией. Он отметил, что странам ЕС в этом вопросе лучше полагаться на свои силы.

При этом разработчики "Спутник V" предположили, что Франции стоило бы войти в список стран, которые решили производить у себя российский препарат.