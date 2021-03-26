Песков: Россия никогда не политизировала тему вакцинации COVID-19

Россия никогда не политизировала тему вакцинации COVID-19.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что Россия никогда не политизировала тему вакцинации. Так он ответил на вопрос представителей прессы о словах президента Франции, выразившего мнение, что Китай и Россия намеренно развязали гонку вакцин с целью влияния на остальной мир.
"Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики и никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Макрона.
Напомним, президент Франции выразил мнение, что в мире ведется "новая война", связанная с вакцинацией. Он отметил, что странам ЕС в этом вопросе лучше полагаться на свои силы.
При этом разработчики "Спутник V" предположили, что Франции стоило бы войти в список стран, которые решили производить у себя российский препарат.