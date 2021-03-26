Видео таинственного свечения в ночном небе появилось в сети Фото: Кадр видео

Жители северо-западе США сообщили о странном свечении в ночном небе, и стали делится видео странного святого явления в сети

Вечером в минувший четверг, 26 марта, жители штата Вашингтон увидели момент вхождения в плотные слои атмосферы неизвестного космического объекта. Полет сопровождался огненным шоу из обломков, сгорающих по мере прохождения плотных слоев воздуха.

Как сообщила национальная метеорологическая служба Сиэтла, причиной таинственного свечения, озарившего небо над северо-западом США, могли стать падающие обломки второй ступени ракеты SpaceX.

Сотрудники метеобюро, после ознакомления с видео, сообщили, что подобное явление мало похоже на болид или похожий объект из-за скорости, а их падение в регионе не ожидают.

«Яркие объекты в небе, о которых сообщали многие, были обломками второй ступени ракеты Falcon 9, которые не сгорели на сходе с орбиты», - заявили в организации, где уточнили, что ждут подтверждения информации.