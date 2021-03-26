Кремль позитивно отреагировал на возросший спрос на охотничий костюм как у Путина и Шойгу

Кремль позитивно отреагировал на возросший спрос охотничьих костюмов как у Путина. Фото: kremlin.ru.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами в пятницу прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы как у Путина и Шойгу. Он отметил, что пример президента способствует популяризации отечественных марок одежды.

"Я, к сожалению, не смогу вам ничего рассказать про дубленку, я не знаю, где она была приобретена. Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки, хотя, наверное, в Сибири, в тайге ее по-прежнему можно надевать - там очень холодно", - сказал Песков в ответ на вопрос, действительно ли эта модель дубленки была разработана небольшим ателье из Санкт-Петербурга.

Песков сказал, что в Кремле позитивно отнеслись к возросшему интересу граждан к одежде Путина, но отметил, что к этому вопросу он лично отношения не имеет.

Ранее пресс-служба Кремля распространила видеокадры отдыха Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в тайге. Они были одеты в одинаковые костюмы из овчины. Позднее стало известно, что стоимость зимних охотничьих костюмов как у Путина и Шойгу равняется 150 тысячам рублей, и их можно пошить на заказ.