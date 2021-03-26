Аналитик предсказал стабилизацию курса рубля к апрелю

Аналитик рассказал, что будет с курсом рубля в апреле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последнюю неделю курс рубля начал падать из-за снижения нефтяных цен и нарастающей третьей волны коронавируса в мире. Однако после стабилизации хотя бы одного из этих двух факторов падение рубля остановится и отечественная валюта сможет стабилизироваться на привычном уровне. Такое мнение выразил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Ожидаем, что нефть и рубль стабилизируются в ближайшие дни. Считаем, что страны ОПЕК+ на заседании на следующей неделе помогут удержать котировки Brent выше 60 долларов за баррель. В случае необходимости нефтяной альянс может отложить повышение добычи для балансировки нефтяного рынка. Полагаем, что третья волна COVID-19 в мире будет слабее, чем предыдущие, благодаря набирающей ход вакцинации и накопленному опыту граждан и бизнеса», - цитирует эксперта «Российская газета».

Также специалист предсказал, что в конце марта и в апреле курс стабилизируется в диапазоне 73-76 рублей в паре с долларом и 87-91 рубля в паре с евро.

При этом в краткосрочной перспективе сделать точный прогноз практически невозможно, отмечают аналитики ФБА «Экономика сегодня».

«Участники рынка боятся, что на выходных может что-то произойти. Глобальных поводов для ослабления рубля нет, как и поводов для его укрепления», - приводит прогноз экспертов ФАН.

Напомним, ранее Центробанк озвучит официальные курсы валют на предстоящие выходные. Так, 27 и 28 марта доллар будет стоить 75,75 рубля, а евро - 89,25 рубля, передает «Свободная пресса».