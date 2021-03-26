В МИД РФ рассказали о срежиссированной пресс-конференции Байдена

Джо Байдена Фото: REUTERS

Первая пресс-конференцию президента США Джо Байдена была просто «смонтированной информационной акцией». Такое заявление сделал официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив, что странно видеть такое от американского лидера.

«Очевидно, что конференция была срежиссирована. Лично меня это шокировало, не скрою», - заявил дипломат.

Как отметила Захарова, она не ожидала, что информационные смонтированные акции могут проводиться в Соединенных Штатах на таком уровне.

«Нас столько учили тому, как нужно уважать свободу слова, как нужно избегать любых проявлений нечистоплотности в работе со средствами массовой информации, что странно видеть все вышеперечисленное со стороны Вашингтона», - заявила представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что еще не так давно в Штатах были традиции прямого общения высшего руководства с прессой, но позже Белый дом стал подвергать цензуре российских и даже местных журналистов.

«Честно говоря, страшновато: к каким методам прибегают нынешние представители власти», - заявила она.

Напомним, новый американский лидер провел свою первую большую пресс-конференцию накануне, и журналисты уличили его в использовании «шпаргалок» с ключевыми тезисами.