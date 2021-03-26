Сенатор Рязанский прокомментировал повышение соцпенсий с 1 апреля

В Совфеде прокомментировали повышение социальных пенсий с 1 апреля Фото: Shutterstock

Согласно постановлению правительства РФ, с 1 апреля текущего года в России будет проиндексированы социальные пенсии. Все остальные пенсии уже были повышены в 2021 году, а теперь дошла очередь до тех, кто не смог накопить трудового стажа на страховую пенсию. Так прокомментировал новости об индексации первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Ну и наконец, с 1 апреля в соответствии с законом индексируются социальные пенсии. Это небольшая численность пенсионеров, порядка 4 млн человек, которые не смогли себе заработать трудовую пенсию, у них не хватает стажа, поэтому им положена социальная пенсия, которую можно считать неким социальным пособием», — цитирует сенатора RT.

Ранее в пресс-службе правительства сообщили, что на индексацию социальных пенсий в стране в бюджете Пенсионного фонда заложено 12,8 миллиарда рублей, передает телеканал «360».

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин с 1 апреля повысил социальные пенсии в стране. Выплаты будут индексированы на 3,4%, таким образом их средний размер составит 10 183 рубля, передает Пятый канал.