Песков рассказал, почему в Пензенской области не назначен врио губернатора

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказ, почему после отрешения от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в регионе так и не назначили временно исполняющий обязанности главы области.

«Президенту потребовалось определенное время для того, чтобы принять решение, и как только это решение будет финализировано, мы вам сообщим», - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос, почему глава государства пока не назначил временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области.

Напомним, в минувший вторник, 23 марта, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Ивана Белозерцева с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия. Ранее главе области было предъявлено обвинение по делу о получении взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей, за что экс-губернатору грозит 15 лет лишения свободы. Как сообщал сайт kp.ru, ранее при обыске у него нашли не менее 500 миллионов рублей. Защита обжаловала арест.