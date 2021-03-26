"Сначала привиться": специалист объяснил, как лечить зубы во время коронавируса

Cпециалист объяснил, как лечить зубы во время коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов рассказал, как лечить зубы во время коронавируса.

Он отметил, что перед тем как отправиться к зубному врачу необходимо сделать прививку.

- Это правильная тактика - сначала привиться, а потом идти к стоматологу. Противопоказанием для вакцинации может быть только сильный воспалительный процесс в полости рта, который сопровождается повышением температуры и другими системными проблемами, - сказал Горелов журналистам kp.ru.

Он отметил, что воспаления во рту не является противопоказанием для обращения к врачу.

- Это никак не помешает вакцинации. Укол ведь делается внутримышечно, только для детей начинают испытывать вакцину в виде капель для носа (они могут стекать в рот, и тогда воспаления десен играли бы роль. - Ред.), - отметил специалист.

Он также подчеркнул, что людям с хроническими заболеваниями нужно сделать прививку в первую очередь.

Напомним, что вакцинация в России началась в декабре прошлого года.