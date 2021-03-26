Неизвестный "заминировал" все школы и детсады в окрестностях Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 26 марта, неизвестные сообщили о «минировании» всех школ и детсадов в Подмосковье.

Как передает ТАСС со ссылкой на свой источник, на данный момент помещения проверяют экстренные службы. По данным источника, сведений об эвакуации нет.

Собеседник агентства сообщает, что «на электронную почту ГУ МЧС России по Московской области поступило анонимное заявление о том, что во всех школах и детских садах заложены взрывные устройства».

Напомним, 15 декабря неизвестные сообщили о «минировании» Большого театра в центре российской столицы. Из здания театра эвакуировали около 500 человек. Вызов оказался ложным.

Как писал сайт kp.ru, массовая волна «минирования» началась в России в середине прошлого года. Сообщения об угрозах взрыва поступали в адрес детских садов, школ, зданий судов, а также многих аэропортов и самолетов. Несколько раз из-за заявлений о бомбах на борту, рейсы приходилось экстренно возвращать в аэропорт вылета. Все заявления оказались ложными.