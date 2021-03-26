МВД подготовило проект об изменении последней страницы паспорта РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Паспорт гражданина России будет действительным еще в течение 30 дней после окончания срока действия. Законопроект с соответствующими изменениями подготовлен в Министерстве внутренних дел, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

На данный момент российский паспорт становится недействительным с момента, когда его необходимо менять по закону. То есть по достижении 20 и 45 лет, а 30 дней дается на именно замену.

Как отмечают в документе, «признание паспорта действительным на срок до 30 дней после наступления определенных обстоятельств позволит … создать необходимые условия для полноценного участия гражданина в общественной, политической, экономической жизни общества».

Кроме того, ведомство предполагает изменение последней страницы паспорта. Будет дополнен текст памятки для владельца документа.

Так, памятка на 20-й странице будет дополнена напоминанием, что владелец документа ставит на его второй странице свою личную подпись, а также о том, что паспорт, подлежащий замене, считается действительным в течение 30 дней после достижения им 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных.