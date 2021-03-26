Врач рассказал, что делать простудившимся после первой дозы вакцины от ковида. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов в разговоре с журналистами kp.ru рассказал, что делать простудившимся после первой дозы вакцины от коронавируса. Он напомнил, что допустимый интервал между прививками - до двух месяцев. При этом вторая вакцинация может быть не ранее, чем через две недели после простуды.

- Дело в том, что после прививки в организме идет ослабленный инфекционный процесс. Если к этому добавляется еще респираторный вирус, организму приходится перенапрягаться, выбирать, с чем бороться. Таких перегрузок лучше избегать, - сказал Горелов.

Он отметил, что врачи рекомендуют внимательно относиться к своему здоровью в период вакцинации. Горелов посоветовал минимизировать посещение людных мест и пользоваться масками, защищающими не только от коронавируса, но и от ОРВИ.